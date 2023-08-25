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​Водитель «Нивы» отправил Renault в кювет на югорской трассе

Renault улетел в кювет из-за «Нивы» на югорской трассе

​Водитель «Нивы» отправил Renault в кювет на югорской трассе
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В Югре накануне, 24 августа, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась на 805 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 46-летний водитель «Нивы» решил развернуться на дороге, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Renault под управлением 38-летнего водителя. От удара иномарка улетела в кювет. Травмы получил 35-летний пассажир Renault.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 аварии с пострадавшими. Травмы получили 3 человека.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 87, комментариев: 0
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