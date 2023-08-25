Около 180 миллионов налогов поступило в бюджет ХМАО

Профицит в бюджете ХМАО, по итогам первой половины 2023 года, составил 43 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства региона. В ходе заседания властей планируется рассмотреть вопрос об исполнении бюджета.

«По итогам первого полугодия текущего года профицит бюджета сложился в сумме 43,4 миллиарда рублей», – указано в пояснительной записке.

Отмечается, что поступление налогов в бюджет региона составило почти 180 миллиардов рублей при общем уровне доходов в размере около 199 миллиардов. Расходы в первом полугодии исполнены в сумме 155 миллионов рублей.