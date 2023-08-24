Система «Кабинет психолога» появится в школах ХМАО до конца 2023 года

В школах ХМАО до конца 2023 года появится автоматизированная информационная система «Кабинет психолога». Задача сервиса - оказание психологической помощи учителям, родителям и обучающимся, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в ходе торжественного открытия августовского совещания педагогических работников Югры.

«Для формирования единых подходов психологической помощи и сопровождения участников образовательного процесса в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система "Кабинет психолога"», - цитирует главу округа ТАСС.

По ее словам, система позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторинга. Учителя, школьники и их родители будут получать психологическую помощь и консультации не только от штатного психолога, но и от специалистов ассоциации психологов Югры, добавила Наталья Комарова.

Совещание педагогов проходит в Ханты-Мансийске 24-25 августа. В мероприятии принимают участие педагоги и эксперты в сфере образования.