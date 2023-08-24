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​Специалисты сургутского «Горводоканала» отправятся на «фабрику процессов» в Ханты-Мансийск

В «Технопарке высоких технологий» Югры обучают повышению производительности труда

​Специалисты сургутского «Горводоканала» отправятся на «фабрику процессов» в Ханты-Мансийск
Фото russianindustialpark.ru

В рамках национального проекта «Производительность труда» сотрудники СГМУП «Горводоканал» города Сургута примут участие в обучении на фабрике офисных процессов, которая действует в АУ «Технопарк высоких технологий» в Ханты-Мансийске. Это важное событие является частью усилий региона по улучшению эффективности трудовых процессов и повышению производительности.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда был создан на базе «Технопарка высоких технологий» в 2018 году. Автономный округ присоединился к этому национальному проекту в 2020 году. С тех пор в национальном проекте «Производительность труда» участвует 22 предприятия. Инициатива подразумевает внедрение передовых методов и инструментов для повышения эффективности труда.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, фабрика процессов стала площадкой для практического обучения. Здесь сотрудники предприятий осваивают навыки бережливого производства, учатся формировать потоки единичных изделий, совершенствовать операции и снижать производственные потери. Обучение включает в себя такие аспекты, как логистика, техника безопасности и управление изменениями.

«Горводоканал» присоединился к национальному проекту «Производительность труда» в 2021 году. На фабрику производственных процессов предприятие уже направило 14 сотрудников в июне 2023 года, следующая группа работала на фабрике 21 августа, и еще один заход запланирован на 4 сентября.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 128, комментариев: 0
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