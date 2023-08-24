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​По всей Югре пройдут акции по очистке берегов рек, озер и проток

Югорчане очистят берега своих водоемов от мусора

​По всей Югре пройдут акции по очистке берегов рек, озер и проток
Фото admsalym.ru

25-26 августа в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», а также международной экологической акции «Спасти и сохранить» муниципальные образования Югры проводят широкомасштабные мероприятия по очистке берегов рек от бытового мусора и древесного хлама. Локальные мероприятия с этой тематикой пройдут в Мегионе, Кондинском, Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском районе, и охватят такие водоемы, как Конда, Большой Юган, Сытоминка, Кайгарка, Обь и многие другие.

По данным департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, на сегодняшний день уже проведено 240 мероприятий, в которых участвовали почти 15,5 тысяч человек. Эти мероприятия охватывают прибрежные территории общей протяженностью почти в 200 километров. Очистка берегов водных объектов стала важным шагом в сохранении природы и поддержании экологического баланса региона.

Важным этапом в усилении усилий по экологической инициативе стало включение мероприятий по уборке от мусора и древесного хлама берегов водных объектов в план Года взаимопомощи, объявленном в Югре в 2023 году. Проект активно проводится в период с мая по сентябрь, что подчеркивает длительное и настойчивое внимание к проблеме сохранения водных ресурсов.


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24 августа в 16:35, просмотров: 780, комментариев: 0
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