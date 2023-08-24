Полицейские задержали пьяного подростка на «Лифане» в Югорске

В Югорске госавтоинспекторы задержали несовершеннолетнего водителя в состоянии опьянения. Инцидент произошел на ул. Малиновая. Полицейские заметили автомобиль «Лифан» и попытались его остановить, однако водитель решил скрыться. Инспекторы начали преследование и остановили машину через несколько сотен метров в лесном массиве.

«За рулем оказался 17-летний подросток с признаками опьянения. Согласно освидетельствованию, перед поездкой он употреблял алкогольные напитки. Ключи от автомобиля несовершеннолетний взял в тайне от матери, чтобы покататься», - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

В отношении подростка возбудили административные дела за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке и управление без полиса ОСАГО.