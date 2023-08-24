Завершена конференция по отбору кандидатов на пост директора департамента культуры Югры

В прямом эфире телекомпании «Югра» и в сообществе «Югра» ВКонтакте прошла конференция по отбору кандидатов на пост директора департамента культуры автономного округа. «Такая практика используется с 2012 года. Уверен, среди югорчан много тех, кто заинтересован в развитии культуры», – отметил директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.

Изначально на конференцию были выбраны 11 кандидатов, но трое снялись с гонки по разным причинам. Остальные представили свои идеи и программы, чтобы собрать голоса участников конференции.

Так, помощник председателя думы Сургута Татьяна Дворникова акцентировала важность поддержки местных талантов и увеличения квоты для молодых специалистов. Заместитель директора «Сургутской районной централизованной клубной системы» Роман Завьялов озвучил необходимость строительства новых учреждений культуры и привлечения узкопрофильных специалистов. Директор центра «Открытый регион» Маргарита Козлова выделила четыре основных направления: укрепление кадрового потенциала, развитие информационно-коммуникационных технологий, повышение роли Югры в культурном пространстве России и улучшение финансовой базы учреждений.

Представители общественности, профессионального сообщества и жители задавали вопросы кандидатам и высказывали свои мнения. По итогам голосования лидерами стали Роман Завьялов и Маргарита Козлова. Лучшие кандидаты сначала отправятся на встречу с профильными членами правительства Югры, а финальным этапом станет собеседование с губернатором Натальей Комаровой, которая и примет окончательное решение о новом директоре департамента культуры автономного округа.