Дети каждого третьего жителя Югры этим летом отдыхали на даче

Югорские дети чаще всего проводили свои каникулы на даче. Так ответили 34% родителей. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob.

Также наиболее частым местом для отдыха своих чад взрослые выбирали родной город – 3 респондента из 10 заявили об этом. 23% жителей региона отправили своих детей на Черное море, 7% — в летний лагерь.

Дети-школьники 5% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 4% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 12% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.