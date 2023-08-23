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В ХМАО родители чаще всего отправляли своих детей на дачу во время каникул

Дети каждого третьего жителя Югры этим летом отдыхали на даче

В ХМАО родители чаще всего отправляли своих детей на дачу во время каникул
Фото: ru.freepik.com

Югорские дети чаще всего проводили свои каникулы на даче. Так ответили 34% родителей. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob.

Также наиболее частым местом для отдыха своих чад взрослые выбирали родной город – 3 респондента из 10 заявили об этом. 23% жителей региона отправили своих детей на Черное море, 7% — в летний лагерь.

Дети-школьники 5% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 4% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 12% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 124, комментариев: 0
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