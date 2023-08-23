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Югорчане могут помочь больным детям, поучаствовав в благотворительной акции

В Югре вновь пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов»

Югорчане могут помочь больным детям, поучаствовав в благотворительной акции
Фото: администрация Сургута

В городах Югры вновь стартует ежегодная акция «Дети вместо цветов». Родителям школьников предлагается подарить учителю всего один букет от класса на 1 сентября, а сэкономленные деньги направить на лечение тяжелобольных детей и подростков.

Акция проводит благотворительный фонд «Траектория Надежды», именно на помощь их подопечных и предлагается направить собранные средства. Отмечается, что всем участникам будут выписаны благодарственные письма.

Наиболее подробно о проекте можно узнать здесь. По всем вопросам обращаться по номерам: 89227801149 (мессенджеры) или 51-11-80 (звонки).


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Сегодня в 10:04, просмотров: 101, комментариев: 0
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