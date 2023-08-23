В ХМАО задержали пьяного подростка, который катался на авто в тайне от своей матери

В Югорске сотрудники ГАИ задержали пьяного юношу, который катался на авто. 17-летний водитель попытался скрыться, но силовики начали его преследовать. Через несколько сотен метров транспорт с нарушителем был замечен в лесном массиве.

Ключи от автомобиля несовершеннолетний взял в тайне от матери, чтобы покататься.

«В отношении юноши сотрудниками Госавтоинспекции возбуждены дела об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке и управление без полиса ОСАГО. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на штрафную стоянку», – рассказали в УМВД Югры.