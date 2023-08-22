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​Отдых детей в Анапе проконтролирует правительство Югры

Депсоцразвития Югры и детский омбудсмен ХМАО взяли под контроль ситуацию с детьми из Кондинского района в Анапе

​Отдых детей в Анапе проконтролирует правительство Югры
Фото: ru.freepik.com

Ситуация с детьми из Кондинского района, которые пожаловались на условия отдыха в летнем лагере «Премьера» в Анапе, взята под контроль правительством Югры: на место выехали представители Ресурсного центра социального развития и Кондинского районного комплексного центра социального обслуживания населения.

«Наши ребята уже почти две недели находятся на территории Анапы в детском лагере, — комментирует первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова. — В этом году мы впервые заключили с этим лагерем контракт — ранее туда мы никого не возили. Вместе с детьми у нас всегда направляются сопровождающие лица, которые осуществляют приемку лагеря в момент заселения, осматривают его. Это было сделано. Но по ходу проживания стало известно, что ряд моментов, как нам кажется, не соответствует условиям контракта. Мы отреагировали на обращения, наладили тесную связь с родителями (у нас есть общий чат, куда родители и дети выкладывали фотографии, которые и стали основанием для обращения в надзорные органы)».

Напомним, дети пожаловались на некачественное питание и ненадлежащее санитарное состояние пляжей. С обращениями будут работать представители Ресурсного центра социального развития и Кондинского районного комплексного центра социального обслуживания населения.

«Задача — максимально отрабатывать все вопросы, которые возникают, — отмечает Светлана Круглова. — Например, буквально два дня назад поступило обращение о нехватке питьевой воды. Мы отреагировали на ситуацию, но вместе с тем посчитали, что необходимо привлечь надзорные органы. Вышли с официальным письмом на Роспотребнадзор Краснодарского края. Вчера они провели проверку на территории лагеря, сегодня мы ожидаем от коллег официальный ответ».

Ситуация находится на круглосуточном контроле департамента социального развития, также к решению проблемы подключилась уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.

«Обратилась к своей коллеге — уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяне Ковалевой, — заявила детский омбудсмен, — затем она обратилась в адрес краевой межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, и они связалась с директором летнего лагеря, стали влиять на ситуацию. Далее планируют обратиться в региональную прокуратуру. Я также попросила наших коллег из окружного Роспотребнадзора Югры, Инну Кудрявцеву, чтобы они связались с коллегой из территориального отдела Роспотребнадзора в Краснодарском крае, Ларисой Медведевой. Так как она вчера выезжала в детский лагерь, родители детей об этом писали. Лагерь признает, что были просрочены продукты, это также видно на одной из фотографий, где мальчик показывает просроченный «Снежок».

Справка: Сейчас в лагере отдыхают 110 детей из Югры, в том числе 16 — из Кондинского района.


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Сегодня в 19:36, просмотров: 139, комментариев: 0
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