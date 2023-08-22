На трассе в Ханты-Мансийском районе произошло смертельное ДТП

Накануне, 21 августа, столкновение двух автомобилей на трассе «Югра» в Ханты-Мансийском обернулось трагедией. Водитель «Лады» врезался в «JAC», после чего скончался, сообщили в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 6:40 на 51 км автодороги «Югра» на участке «город Ханты-Мансийск – поселок Талинка», 34-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «JAC», под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Лады погиб, а водитель иномарки получил травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и пятеро − получили травмы, в том числе несовершеннолетний.