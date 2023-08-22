В Анапе проверят лагерь после жалобы детей из Югры

Дети из Кондинского района Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы «Премьера». В частности, они рассказали о волосах и плесени в их еде, а также тараканах, обитающих в комнатах. Жалобы о ненадлежащем исполнении услуг поступили от трех матерей, сейчас проходит проверка места отдыха, сообщила «Вестнику» начальник отдела профилактики и семейного неблагополучия департамента социального развития Югры Оксана Нестерова.

«Нами написан запрос в Роспотребнадзор Краснодарского края и министерство труда и соцзащиты Краснодарского края о проведении внеплановой проверки по указанным родителей нарушениям. По состоянию на данное время, в лагерь выехал внепланово Роспотребнадзор и в настоящее время там осуществляется проверка», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Совете Федерации предложили ограничить массовый отдых детей за границей.