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«Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы

В Анапе проверят лагерь после жалобы детей из Югры

«Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы
Фото: ru.freepik.com

Дети из Кондинского района Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы «Премьера». В частности, они рассказали о волосах и плесени в их еде, а также тараканах, обитающих в комнатах. Жалобы о ненадлежащем исполнении услуг поступили от трех матерей, сейчас проходит проверка места отдыха, сообщила «Вестнику» начальник отдела профилактики и семейного неблагополучия департамента социального развития Югры Оксана Нестерова.

«Нами написан запрос в Роспотребнадзор Краснодарского края и министерство труда и соцзащиты Краснодарского края о проведении внеплановой проверки по указанным родителей нарушениям. По состоянию на данное время, в лагерь выехал внепланово Роспотребнадзор и в настоящее время там осуществляется проверка», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Совете Федерации предложили ограничить массовый отдых детей за границей.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 126, комментариев: 0
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