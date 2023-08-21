ХМАО занял третье место по количеству работников с зарплатой выше средней в РФ

ХМАО попал в ТОП-3 регионов по количеству работников, чья зарплата превышает среднюю по стране. Этот показатель в округе равняется 60,8%. На первом и втором местах расположились ЯНАО и НАО с показателем 75% и 61% соответственно. Рейтинг составили аналитики РИА «Новости» с учетом данных статистики за 2022 и 2023 годы. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

Эксперты отмечают, что высокие зарплаты в округах-лидерах обусловлены добычей нефти и газа, а цены не так высоки, как в других северных и удаленных регионах.

Среди аутсайдеров – Кабардино-Балкарская республика (10,1%), Чечня (10,1%), Ингушетия (8,8%).

Отмечается, что, по данным Росстата, в марте 2023 года средняя зарплата по стране составляла 63 260 рублей.