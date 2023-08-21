Четыре лесных пожара потушили за сутки в ХМАО

В Югре, по данным на утро 21 августа, остался один лесной пожар на территории Советского лесничества. Его площадь составляет 2,5 га, сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования.

За минувшие сутки в ХМАО потушили 4 лесных пожара. За неделю с 14 по 20 августа спасатели ликвидировали 53 лесных пожара на площади 4 тысячи га и 4 ландшафтных возгорания на площади более 1,1 тысячи га.

Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировали 166 ландшафтных пожаров, 633 лесных пожара и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.