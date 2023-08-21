Железнодорожный вокзал в Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Строительство железнодорожного вокзала завершилось, объект прошел итоговую проверку. Запуск вокзала в эксплуатацию запланирован на сентябрь, сообщает пресс-служба правительства ХМАО

«Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие города, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 000 человек в год», - отметили в пресс-службе.

Проект реализован по программе «Сотрудничество» — трехстороннему соглашению между Югрой, Тюменской областью и ЯНАО.