Девять человек получили травмы на трассах ХМАО за выходные

В ХМАО произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Авария случилась ранним утром в воскресенье, 20 августа, на 334 км автодороги «ЮГ» в Кондинском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 24-летняя девушка, управляя Nissan, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

«В результате ДТП виновница происшествия и ее пассажирка получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 6 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 9 человек, в том числе один несовершеннолетний.