Две жительницы Урая отдали мошенникам деньги, испугавшись за внучек

В Урае от действий мошенников пострадали две женщины 80 и 77 лет. Аферисты развели их на деньги на старой схеме с ДТП, сообщает пресс-служба ОМВД по Ураю.

«Схема обмана оказалось аналогичной в обоих случаях. Югорчанкам позвонили неизвестные и сообщили, что якобы их внучки являются виновницами ДТП, и под предлогом помощи убедили женщин отдать свои сбережения. Неизвестные сообщили женщинам, что придет доверенное лицо и заберет денежные средства», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

После этого к женщинам пришел мужчина, которому они отдали деньги. Всего - порядка 300 тыс. рублей.

Через некоторое время пенсионерки поняли, что попались на уловки аферистов, и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.