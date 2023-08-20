16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4047   EUR  101,4802  

Новости

Больше новостей
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты до конца 2023 года?
Комментировать
0
Следите ли вы за курсом доллара?
Комментировать
0
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Больше опросов

Мошенники обманули двух пенсионерок из Урая по старой схеме с ДТП

Две жительницы Урая отдали мошенникам деньги, испугавшись за внучек

Мошенники обманули двух пенсионерок из Урая по старой схеме с ДТП
Фото: pixabay

В Урае от действий мошенников пострадали две женщины 80 и 77 лет. Аферисты развели их на деньги на старой схеме с ДТП, сообщает пресс-служба ОМВД по Ураю.

«Схема обмана оказалось аналогичной в обоих случаях. Югорчанкам позвонили неизвестные и сообщили, что якобы их внучки являются виновницами ДТП, и под предлогом помощи убедили женщин отдать свои сбережения. Неизвестные сообщили женщинам, что придет доверенное лицо и заберет денежные средства», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

После этого к женщинам пришел мужчина, которому они отдали деньги. Всего - порядка 300 тыс. рублей.

Через некоторое время пенсионерки поняли, что попались на уловки аферистов, и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 11:07, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре за сутки утонуло двое мужчин 646
  2. Врачи Сургута выявили редкую патологию сердца у пациента 590
  3. В Сургуте зарегистрировано больше 180 тысяч легковых авто 563
  4. СИА-ПРЕСС отмечает день рождения 561
  5. В Сургуте обновят исторический парк «Россия – Моя история. Югра» 546
  6. В одном из муниципалитетов ХМАО сняли режим ЧС 518
  7. Как распознать у себя аллергию на укус осы или пчелы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 493
  8. В Югре горят 13 природных пожаров 474
  9. Показательные выступления «Барсов» в Сургуте перенесли на воскресенье 200
  10. ​В Нижневартовске 22 августа пройдет общегородская зарядка 144
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12097
  2. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 2402
  3. Это взлом и провокация 2213
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 2187
  5. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 1865
  6. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 1825
  7. ​На базе Ханты-Мансийска будет создан центр профессиональной патологии 1720
  8. ​В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщений о минировании 1644
  9. Сургутяне могут сами выбрать название для стадиона в микрорайоне 35А 1604
  10. ​20 дачных кооперативов и два поселка Сургута останутся без света 1516
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 84400
  2. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12097
  3. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 5465
  4. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 4723
  5. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 4695
  6. Геологический десант в Локосово 4517
  7. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4254
  8. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4212
  9. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 3960
  10. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 3741

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика