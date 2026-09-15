Сургутская агломерация вошла в топ-5 России по экономической эффективности

Сургутская агломерация вошла в пятерку лидеров России по экономической эффективности территорий. Вместе с ней в верхней части рейтинга оказались Московская, Санкт-Петербургская, Набережночелнинская и Южно-Сахалинская агломерации, сообщает РБК со ссылкой на исследование института территориального планирования «Урбаника». Всего специалисты проанализировали 52 агломерации. На них приходится 54% населения страны, при этом они создают 84% ее валового продукта.

Первое место заняла Московская агломерация, набравшая 99 баллов из 100 возможных. Ее валовой городской продукт составил 62,1 трлн рублей — больше, чем у остальных семи ведущих агломераций России вместе взятых. В десятку рейтинга также вошли Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская и Казанская агломерации.

Для исследования использовали наиболее полные данные муниципальной статистики за 2024 год, доступные по состоянию на сентябрь 2026 года. Итоговый индекс складывался из двух показателей — масштаба и интенсивности экономики. Масштаб оценивали по валовому городскому продукту, а интенсивность — по объему отгруженных товаров и услуг, инвестициям в основной капитал на одного жителя и доле занятых.

Управляющий партнер института «Урбаника» Федор Коньков подчеркнул, что рейтинг не показывает уровень жизни населения. «Мы считали то, сколько официальная экономика производит и насколько плотно она работает относительно числа жителей. Агломерация может быть «богатой» при низких доходах у населения и наоборот», — отметил Федор Коньков.

Подробно о том, как появилась и зачем нужна Сургутская агломерация, читайте в интервью замглавы города Артема Кириленко.