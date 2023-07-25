Грейдер и «ГАЗель» столкнулись в Нефтеюганском районе - пострадал человек

На трассе в Нефтеюганском районе пострадал житель Екатеринбурга. Авария произошла ранним утром накануне, 24 июля, в районе 551 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск», сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грейдером под управлением 49-летнего мужчины. В результате аварии виновник происшествия получил травмы.

Всего за минувшие сутки на трассах ХМАО произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.