Югорчане массово пересели на огурцы, нектарины и кабачки

Югра опустилась на третью строчку рейтинга самых ЗОЖных регионов страны. Так, по данным программы лояльности «Х5 Клуб», топ-3 субъекта РФ выдали наибольший показатель по «индексу Авокадо»: Республика Алтай (17,7%), в лидерах также удержались Тюменская область (17,4%) и ХМАО (17,3%).

Чаще всего жители округа покупали огурцы (более 850 тонн, рост год к году 48%), кабачки (более 260 тонн, рост год к году 74%) и нектарины (более 230 тонн, сокращение год к году на 9%).

Отмечается, что в среднем по стране потребление ЗОЖ-продуктов сократилось по сравнению с первым кварталом 2023 года и составило 13,9%.

«Ожидаемо особой популярностью во втором квартале пользовались сезонные овощи и фрукты. По всей стране купили более 20 тысяч тонн короткоплодных огурцов, более 15 тысяч тонн нектаринов и более 10 тысяч тонн абрикосов и персиков. Динамичнее всего по сравнению с началом года растёт потребление сезонных фруктов и ягод (абрикосы, сливы) и мяса цыпленка. А по сравнению с прошлым годом – обезжиренных обогащенных кисломолочных напитков, подсластителей, соков без сахара для детского питания и рисовых и миндальных напитков», – рассказали в пресс-службе X5 Group.