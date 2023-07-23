В ХМАО по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в югорской реке. Ранее СМИ сообщили, что в районе поселка Банный случился мор осетровой рыбы. В качестве причины было указано загрязнение реки нефтепродуктами.

«В СМИ сообщается массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в указанный водоем в районе поселка Банный Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Профильные ведомства меры реагирования не принимают», — сообщает пресс-служба СК.

В региональном следственном управлении организовали процессуальную проверку. По ее результатам руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин предоставит Александру Бастрыкину доклад.