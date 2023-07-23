16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,3846   EUR  100,6562  

Новости

Больше новостей
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке

В ХМАО по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке

В Югре возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке
Фото: СУ СКР по ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в югорской реке. Ранее СМИ сообщили, что в районе поселка Банный случился мор осетровой рыбы. В качестве причины было указано загрязнение реки нефтепродуктами.

«В СМИ сообщается массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в указанный водоем в районе поселка Банный Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Профильные ведомства меры реагирования не принимают», — сообщает пресс-служба СК.

В региональном следственном управлении организовали процессуальную проверку. По ее результатам руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин предоставит Александру Бастрыкину доклад.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:01, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Огнеборцы тушат 12 пожаров в зеленых зонах Югры 486
  2. ​Александр Моор побывал на дне рождения Российского движения детей и молодежи 455
  3. Три человека утонули в водоемах ХМАО за сутки 426
  4. Мотоцикл попал в ДТП в Сургутском районе - погибли водитель и пассажир 321
  5. ​В югорских лесах отменили режим ЧС 304
  6. ​В селе Исетское открыли обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии 288
  7. Сургутянин украл из магазинов колбасу и сыр на 7 тысяч рублей 271
  8. Россияне считают зарплаты депутатов и футболистов неоправданно высокими 261
  9. В Югре тушат 6 лесных и 3 природных пожара 248
  10. В Сургуте автобус с пассажирами врезался в столб - пострадали два человека 230
  1. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 1977
  2. Полвека назад в Сургуте… 1560
  3. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1482
  4. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1482
  5. Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия 1463
  6. ​Смутные сомнения 1429
  7. Сургутяне смогут больше воздействовать на свои управляющие компании через Госуслуги 1368
  8. ​Наш #MeToo 1254
  9. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1247
  10. Мы делаем мероприятия «Спасти и сохранить» интересными для максимально широкого круга людей 1166
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9599
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5272
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4650
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4354
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4201
  6. Помогите спасти! 3800
  7. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3484
  8. Умер Владимир Пидзамкив 3074
  9. ​Землю – людям 2771
  10. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2595

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика