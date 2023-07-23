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Три человека утонули в водоемах ХМАО за сутки

Двое мужчин и девушка утонули в водоемах Югры в субботу

Три человека утонули в водоемах ХМАО за сутки
Фото: ГИМС МЧС по ХМАО

В субботу, 22 июля, на водоемах Югры произошло сразу три происшествия с гибелью людей, сообщает ГИМС МЧС по ХМАО. Около 7 часов утра в 4 мкр Лянтора утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения.

В 14 часов спасателям Сургута поступило сообщение, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 обнаружено тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Третья трагедия произошла спустя два часа. Нетрезвый мужчина нырнул в карьер в районе Югорского тракта и не выплыл.

Югорчан призывают соблюдать правила безопасного поведения на воде:

▪︎использовать для купания оборудованные пляжи;

▪︎не нырять в незнакомых водоемах;

▪︎не купаться там, где установлены запрещающие знаки;

▪︎избегать длительного пребывания в воде, не заплывать далеко от берега;

▪︎ не купаться в состоянии опьянения;

▪︎ не отпускать детей на водоемы одних.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 93, комментариев: 0
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