Двое мужчин и девушка утонули в водоемах Югры в субботу

В субботу, 22 июля, на водоемах Югры произошло сразу три происшествия с гибелью людей, сообщает ГИМС МЧС по ХМАО. Около 7 часов утра в 4 мкр Лянтора утонула 19-летняя девушка. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения.

В 14 часов спасателям Сургута поступило сообщение, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 обнаружено тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Третья трагедия произошла спустя два часа. Нетрезвый мужчина нырнул в карьер в районе Югорского тракта и не выплыл.

Югорчан призывают соблюдать правила безопасного поведения на воде:

︎использовать для купания оборудованные пляжи;

︎не нырять в незнакомых водоемах;

︎не купаться там, где установлены запрещающие знаки;

︎избегать длительного пребывания в воде, не заплывать далеко от берега;

︎ не купаться в состоянии опьянения;

︎ не отпускать детей на водоемы одних.