Чаще всего работа снится тем югорчанам, кто зарабатывает меньше 50 тысяч

Работа ночью снится 42% жителей Югры. Причем чаще всего это люди, зарплата которых меньше 50 тысяч. К такому выводу после опроса пришли аналитики сервиса SuperJob.

Женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 33% соответственно), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 34%). Чем выше доход горожан, тем реже их посещают сновидения о работе: если среди граждан с зарплатой менее 50 тысяч рублей об этом рассказали 48%, то среди опрошенных с доходом более 80 тысяч рублей — только 37%.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, — менеджеры по работе с клиентами (46%), учителя (45%) и менеджеры по продажам (41%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (23%)», – сообщили представители портала SuperJob.