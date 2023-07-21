Югорчане готовы платить тарологам до 80 тысяч рублей

Жители ХМАО стали чаще прибегать к магическим услугам. На популярных сайтах можно обнаружить десятки предложений по гаданию, отворотам и снятию порчи, сообщает «МуксунFM».

Судя по количеству отзывов и рассказам самих «магов», клиентов у них немало, несмотря на порой большие ценники за услугу, которые доходят до 80 тысяч рублей за помощь. В ХМАО самыми популярными являются тарологи — те, кто работает с картами, много и тех, кто гадает с помощью «белой магии». Есть даже дипломированный экзорцист, прогоняющих бесов.