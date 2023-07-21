16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,8545   EUR  101,8330  

Новости

Больше новостей
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

Власти Югры пояснили свое решение о допуске осужденных к работе с детьми

Только один из пяти заключенных, получивших разрешение, будет напрямую работать с детьми в ХМАО

Власти Югры пояснили свое решение о допуске осужденных к работе с детьми
Фото: ru.freepik.com

Власти ХМАО пояснили, к каким видам работ допустят пятерых осужденных, которым ранее дали возможность работать с детьми. Как пишет NEFT со ссылкой на председателя комиссии Всеволода Кольцова, напрямую с несовершеннолетними работать будет только один, так как у него есть соответствующее образование и педагогический опыт – югорчанин займется дополнительным образованием ребят.

Двое будут работать в школах дворником и разнорабочим, четвертый отправится на пост в отделе кадров больницы, а пятый – в составе взрослой сборной спортсменов-инвалидов на должности спортсмена-инструктора.

Отмечается, что никто из осужденных не совершал тяжких или особо тяжких преступлений и не имел опыта реального лишения свободы. Комиссия при этом оставляет за собой право отозвать разрешение на работу с детьми.

«Решение о допуске к трудовой деятельности принимается только при наличии положительных характеристик от органов внутренних дел по месту жительства, отзывов предыдущих работодателей, ходатайства учреждения, куда хотел бы трудоустроиться заявитель, уточнили в комиссии», — уточнил Кольцов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:14, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 937
  2. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 905
  3. Силовики спасли сургутянку, что грозилась спрыгнуть с крыши недостроя 744
  4. ​Сума, тюрьма и дети 697
  5. Житель ХМАО упал под поезд в московском метро 602
  6. ​Исправление и наказание 599
  7. В Сургуте установят два десятка новых остановочных комплексов 581
  8. Депутат оценил новую спортивную площадку в парке Сургута 546
  9. ​В Сургуте нашли тело утонувшего мужчины 541
  10. Музейный центр в Сургуте отремонтируют к осени 527
  1. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2451
  2. Думали бесплатно, а вон оно как 1533
  3. Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры 1444
  4. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1332
  5. Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия 1317
  6. Югорчанин с игроманией украл полмиллиона у отчима проиграл их на ставках за вечер 1314
  7. Пятую часть от всего запланированного жилфонда в ХМАО возведут в Сургуте и районе 1303
  8. ​Смутные сомнения 1277
  9. Сургутяне смогут больше воздействовать на свои управляющие компании через Госуслуги 1267
  10. Полвека назад в Сургуте… 1252
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9422
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5066
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4419
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4171
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 3995
  6. Учитывая большие заслуги 3857
  7. Помогите спасти! 3600
  8. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3303
  9. Умер Владимир Пидзамкив 2868
  10. ​Землю – людям 2513

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика