Только один из пяти заключенных, получивших разрешение, будет напрямую работать с детьми в ХМАО

Власти ХМАО пояснили, к каким видам работ допустят пятерых осужденных, которым ранее дали возможность работать с детьми. Как пишет NEFT со ссылкой на председателя комиссии Всеволода Кольцова, напрямую с несовершеннолетними работать будет только один, так как у него есть соответствующее образование и педагогический опыт – югорчанин займется дополнительным образованием ребят.

Двое будут работать в школах дворником и разнорабочим, четвертый отправится на пост в отделе кадров больницы, а пятый – в составе взрослой сборной спортсменов-инвалидов на должности спортсмена-инструктора.

Отмечается, что никто из осужденных не совершал тяжких или особо тяжких преступлений и не имел опыта реального лишения свободы. Комиссия при этом оставляет за собой право отозвать разрешение на работу с детьми.

«Решение о допуске к трудовой деятельности принимается только при наличии положительных характеристик от органов внутренних дел по месту жительства, отзывов предыдущих работодателей, ходатайства учреждения, куда хотел бы трудоустроиться заявитель, уточнили в комиссии», — уточнил Кольцов.