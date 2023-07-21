20 лесных пожаров на площади свыше 3 тысяч гектаров действуют в Югре

Ситуация с лесными пожарами в ХМАО не сильно изменилась за минувшие сутки. По данным на утро 21 июля, в округе продолжают действовать 20 лесных пожаров на площади 3,2 тыс. га (из них локализовано 13 пожаров). Также проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на площади 18 га в Нефтеюганском районе, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

С огнем в лесах ХМАО борются 313 работников Авиалесоохраны Югры. В постоянном режиме осуществляется авиапатрулирование лесов.

С начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25,6 тыс. га, 429 лесных пожаров на площади 46,7 тыс. га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.