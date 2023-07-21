В Нягани устанавливают обстоятельства гибели мужчины в ходе ремонта бензовоза

В Нягани проводится процессуальная проверка по факту гибели 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что погибший и его отец чинили бензовоз в одном из гаражей на улице Лазарева. Во ходе ремонта машина загорелась, огонь перекинулся на людей. Сын от сильнейших ожогов погиб на месте, отца госпитализировали в тяжелом состоянии.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. После проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - отметили в пресс-службе ведомства.