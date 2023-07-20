В Москве под колесами поезда в метро пострадал югорчанин

Житель ХМАО упал под поезд в московском метро. Инцидент произошел на станции метро «Тульская», Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

Изначально СМИ опубликовали информацию, что югорчанин получил травмы, несовместимые с жизнью. Однако, позднее стало известно, что ему оказали необходимую помощь и он выжил. В каком он сейчас находится состоянии, не известно.

По данному факту московская полиция проводит проверку, оповестили в пресс-службе столичного ГУ МВД.