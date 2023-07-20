Следственный комитет Югры вернул деньги в бюджет после расследования налоговых преступлений

В первом полугодии 2023 года следователи Югры вернули в бюджет государства более 900 млн рублей. Деньги были возмещены по итогам 18 уголовных дел о налоговых преступлениях, рассказали в пресс-службе СУ СКР по округу.

«В первом полугодии 2023 года следственным управлением возбуждено 37 уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения. Расследование 18 из них уже завершено. Благодаря принятым следователями мерам в этом году в бюджет государства возмещено более 900 миллионов рублей», − говорится в сообщении.

Вместе с тем, за первые полгода по причине полного возмещения ущерба прекратили уголовное преследование десяти руководителей коммерческих организаций.