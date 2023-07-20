В Югре полицейские смогли за час найти заблудившегося ребенка

В Когалыме взволнованная местная жительница попросила полицейских найти ее заблудившегося внука. По ее словам, ребенок поехал на самокате и потерялся. Вместе с бабушкой экипаж незамедлительно начал поиски ребенка, в течение часа мальчик был найден, поделились историей в телеграм-канале «Полиция Югры».

«На маршруте патрулирования к дежурному наряду в составе командира отделения ОВ ППСП ОМВД России по г. Когалыму прапорщика полиции Раиля Хафизуллина и полицейского-водителя сержанта полиции Артура Середы обратилась 62-летняя местная жительница. Взволнованная женщина рассказала полицейским, что к ней на каникулы приехали два внука. Мальчики ушли гулять. Через некоторое время старший из них позвонил и сообщил, что при возвращении домой, младший брат Савелий, поехал на самокате вперед и потерялся», − говорится в сообщении.

Оказалось, что мальчик свернул не на свою улице и заблудился. Правоохранители провели профилактическую беседу и передали бабушке внука.