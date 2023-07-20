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​Два «ГАЗа» столкнулись на югорской трассе - пострадали водители

8 человек травмировались на дорогах ХМАО за сутки

​Два «ГАЗа» столкнулись на югорской трассе - пострадали водители
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

На дорогах ХМАО за минувшие сутки произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Одна из аварий произошла накануне днем на 178 км дороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе. По данным Госавтоинспекции региона, 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, выехал на встречную полосу для совершения обгона и столкнулся со встречным «ГАЗом» под управлением 37-летнего мужчины.

«В результате ДТП оба водителя получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции Югры напомнили, что обгон считается одним из самых сложных и опасных маневров. При его совершении необходимо быть предельно внимательными и убедиться в безопасности перестроения и в том, что это не запрещено ПДД.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 140, комментариев: 0
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