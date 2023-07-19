В Югре прошла лекция от двух бывших разведчиков

В Югре прошла лекция двух полковников службы внешней разведки в отставке – супругов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой. Они в течение 25 лет работали разведчиками-нелегалами в Канаде и США. Разговор был посвящен как опыту спикеров во взаимодействии с людьми и получением информации, так и о внешней политике в целом.

Аудиторией мероприятия стали будущие управленцы – учащиеся школ, студенты ВУЗов и ССУЗов, молодые сотрудники предприятий, учителя истории и обществознания, географии, литературы, тренеры, сотрудники учреждений дополнительного образования, отличившиеся в работе и учебе. Они будут удовлетворять спрос на нестандартно мыслящих и патриотически настроенных специалистов, столько востребованных для решения нынешних нестандартных задач.

Глава региона Наталья Комарова постоянно ориентирует свою расширенную команду правительства и муниципалитетов на качественные изменения в жизни югорчан, для чего требуется постоянно расширять свои компетенции, а также разбираться не только в экономических, политических и общественных процессах внутри страны, но и понимать глобальные изменения. Поэтому правительство Югры ставит одним из своих приоритетов работу с молодежью, для «прокачки» которой регулярно приглашаются спикеры федерального уровня. Благодаря этому формируется задел на пополнение Команды Югры и взращивание будущих лидеров.