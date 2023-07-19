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30 лесных пожаров тушат в Югре

Почти семь тысяч гектаров леса горят в ХМАО

30 лесных пожаров тушат в Югре
Фото: ru.freepik.com

По состоянию на утро 19 июля, в Югре проводятся работы по тушению 30 лесных пожаров на площади 6931,43 га, из них локализовано 14 пожаров на площади 4801,23 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«К их ликвидации и локализации привлечены 475 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

  • 151 ландшафтных пожара на площади 25601,93 га;
  • 404 лесных пожаров на площади 39964,37 га;
  • 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

«В Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. С 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек», – напоминают в сообщении.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 128, комментариев: 0
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