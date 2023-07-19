Югорчанка получит денежную компенсацию за полученную ее сыном травму на батуте

Югорчанке возместят 100 тысяч рублей за полученную ее сыном травму на батуте. Проверка показала, что владелец парка развлечений «Волшебный город» в Нягани не принял меры по обеспечению безопасности пребывания детей в комплексе, а также не провел инструктаж, рассказали в окружной прокуратуре.

«Установлено, что в феврале 2022 года 9-летний мальчик, находясь в парке развлечений «Волшебный город» в г. Нягани, во время прыжков на батуте получил травму в виде перелома левой ключицы. Решением Няганского городского суда, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам суда ХМАО-Югры, исковые требования прокурора удовлетворены, взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тыс. рублей», − говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на основании ФЗ «О защите прав потребителей» за допущенные нарушения с предпринимателя взыскали штраф в размере 50 тысяч рублей.