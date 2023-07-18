16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,4217   EUR  101,6496  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургутском районе построили дорогу из плит, ведущую к участкам ИЖС

В Сургутском районе появилась дорога к участкам ИЖС

В Сургутском районе построили дорогу из плит, ведущую к участкам ИЖС
Фото: администрация Сургутского района

В поселке Высокий Мыс Сургутского района появилась новая дорога. Она представляет собой внутриквартальные проезды к участкам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Протяженность дороги - 2,2 километра, сообщает пресс-служба администрации района.

Всего подрядчик обустроил пять внутриквартальных проездов. Они выполнены из плит. «В перспективе на этой территории многодетным семьям будут выделены порядка 90 земельных участков для строительства», - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

О необходимости новой дороги общественники Высокого Мыса и Тундрино начали говорить полтора года назад, когда продажа участков только началась.

«Здесь раньше были лишь совхозные поля. Радует, что сейчас тут появилась не грунтовая дорога. Дальнейшее пожелание - обслуживание дороги - зимнее, летнее. Второе – нужна вторая очередь строительства. На других участках уже проживают люди, им тоже необходима дорога», - сообщила председатель общественного совета при администрации Тундрино Елена Кайдалова.

Сейчас в районной администрации готовят проект второй очереди строительства дороги к ИЖС.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:56, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянин завоевал три медали Первенства России по плаванию 579
  2. В Югре работника «Конданефть» осудят за неоднократное получение взяток 458
  3. В Сургуте подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля 396
  4. ​Наш #MeToo 359
  5. В Сургуте строители 10 раз повреждали кабели электроэнергии в ходе летней ремонтной кампании 340
  6. Зарубежные туры из Югры подорожали практически на половину 321
  7. Цены на газ в России вырастут на 8% в следующем году 315
  8. Как получить отпуск более 28 дней? Отвечает эксперт 278
  9. Куда поступать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 271
  10. Югорчан стали реже штрафовать за тонировку стекол автомобилей 269
  1. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2169
  2. Сердце после ковида: рассказывает кардиолог 1887
  3. ​Пляжи или автоматчики 1688
  4. Выставка «Зеленый круг»: продвигаем жизнь в стиле эко вместе 1682
  5. Два новых автобусных маршрута появятся в Сургуте 1557
  6. ​Опыт побед 1441
  7. Думали бесплатно, а вон оно как 1321
  8. Экс-глава департамента культуры Югры высказался о борьбе с коррупцией 1292
  9. Сменила «стабильность в погонах» на любимую профессию и удвоила доход — история жительницы Сургута 1282
  10. Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры 1205
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9207
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4805
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4149
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 3958
  5. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 3790
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 3754
  7. Учитывая большие заслуги 3484
  8. Помогите спасти! 3357
  9. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3052
  10. Умер Владимир Пидзамкив 2628

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика