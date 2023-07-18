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​Наталья Комарова посетила ДНР

Губернатор Югры привезла гуманитарную помощь в Макеевку

​Наталья Комарова посетила ДНР
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в ДНР. В частности, она посетила город Макеевку, с которым Югра подписала соглашение о сотрудничестве, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона. Там она встретилась с главой города Владиславом Ключаровым. «Вместе работаем по плану восстановления города Макеевки, ключевых социальных объектов, – отметила Наталья Комарова. – По всем позициям идем в соответствии с планом, но есть вопросы, связанные с внешним влиянием и разрушением того, что уже было восстановлено и построено. Поэтому необходимо разработать и принять стратегическое решение, обеспечивающее безопасность жителей и сохранность уже восстановленной инфраструктуры».

За 2023 год планируется восстановить 205 объектов, среди которых 161 многоквартирный дом, пять детских садов и три школы. Кроме того, идет ремонт сети водоснабжения, пробурены 34 новых водозаборные скважины. «В ходе встречи с Натальей Владимировной обсудили план мероприятий по взаимодействию Югры и Макеевки, – отметил Владислав Ключаров. – Макеевка благодарна Югре за помощь и поддержку нашего города в такое непростое для нас время».

В течение 2022 года Югра отремонтировала в Макеевке 81 объект, среди которых семь детсадов и школ. Регион также предоставил городу 62 единицы дорожной и коммунальной техники, четыре тысячи контейнеров и 80 больших бункеров по восемь кубометров. Также жители Макеевки приезжают в Югру для получения высокотехнологичной медицинской помощи, и почти 500 детей из города побывали в санаториях автономного округа. В 2023 году это сотрудничество продолжается.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 81, комментариев: 0
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