Площадь лесных пожаров в ХМАО сократилась на полторы тысячи гектаров за сутки

В Югре, по данным на утро 18 июля, действует 24 лесных пожара на площади 6,1 тыс. га. За сутки площадь горящего леса сократилась на полторы тысячи га - днем ранее было 7,8 тыс. га.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Березовском лесничестве (5 пожаров на площади 3,8 тыс. га) и в Белоярском лесничестве (9 пожаров на площади 2 тыс. га), уточняет телеграм-канал «Депнедра Югры». С огнем в ХМАО борются 407 работников Авиалесоохраны Югры. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 151 ландшафтный пожар, 394 лесных пожара и 6 возгораний на землях ООПТ.