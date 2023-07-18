Сотрудник «дочки» «Роснефти» отправится под суд за неоднократное получение взяток

Работник АО «НК «Конданефть» обвиняется в получении незаконных коммерческих подкупов. Обвиняемый получал деньги за прием работ по договорам подрядов, а также утверждение исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах работы, сообщили в прокуратуре Югры.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2019 г. по 2021 г., выполняя управленческие функции в нефтегазодобывающей компании, неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителей организации-подрядчика», − говорится в сообщении.

Отметим, что общая сумму незаконно полученных денежных вознаграждений составила 140 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Кондинский районный суд для рассмотрения по существу.