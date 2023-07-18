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Югорчан стали реже штрафовать за тонировку стекол автомобилей

Более 13 тысяч нарушений за тонировку стекол зафиксировали в Югре в 2023 году

Югорчан стали реже штрафовать за тонировку стекол автомобилей
Фото: ru.freepik.com

С начала 2023 года в Югре выписали более 13 тысяч штрафов за тонировку стекол автомобиля. Больше всего нарушителей поймали в Сургуте − 2 787 водителей, а также в Нижневартовске − 2 716, рассказали «Вестнику» в пресс-службе УМВД России по Югре.

«Согласно статистике, в 2023 году на территории Югры зарегистрировано 13 195 нарушений управления транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ст. 12.5 ч.3.1 КоАП РФ)», − говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем, что за аналогичный период прошлого года в Югре зарегистрировали 14 358 подобных нарушений.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 124, комментариев: 0
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