137 рыбаков приняли участие в фестивале «Сытоминские берега» в Сургутском районе

Фестиваль «Сытоминские берега», который прошел в минувшие выходные в Сургутском районе, посетили 400 человек. Участие в нем приняли 137 рыбаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Победителем соревнований по рыбной ловле третий раз подряд стал житель Сытомино Вадим Поляков, его наградили сертификатом в 70 тысяч рублей. Всего за призы в девяти номинациях боролись 137 участников. Определяли самое большое количество пойманной рыбы, самого юного рыбака, самую удачливую рыбачку и другое», - рассказали подробности в пресс-службе.

В этом году на фестиваль приехали жители не только Сургутского района, но и соседних муниципалитетов. Участники и гости мероприятия смогли порыбачить, попробовать вкусную уху, посмотреть на шоу на воде, принять участие в спортивных и кулинарных соревнованиях и просто отдохнуть под выступления музыкальных коллективов.