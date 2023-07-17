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Пьяная югорчанка каталась по Пыть-Яху на автомобиле с детьми

Полицейские задержали нетрезвую югорчанку, которая ехала на автомобиле вместе с детьми

Пьяная югорчанка каталась по Пыть-Яху на автомобиле с детьми
Фото: pixabay

Полицейские завели на 29-летнюю жительницу села Угут административное дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Также ее ждет проверка за неисполнение родительских обязанностей по содержанию детей, сообщает пресс-служба УМВД по Пыть-Яху.

Полицейские задержали женщину на ул. Тюменский тракт в Пыть-Яхе. В салоне автомобиля также находились ее подруга и трое детей от 1 года до 8 лет. Инспекторы заподозрили, что женщина-водитель находится в нетрезвом состоянии, и предложили ей пройти освидетельствование. Прибор алкотестера выявил 0,69 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в концентрации выдыхаемого воздуха.

«Установлено, что девушка с детьми приехала в Пыть-Ях, чтобы встретить с поезда свою подругу. В городе они решили отметить встречу и вернуться к себе домой», - отметили в пресс-службе полиции.

Теперь югорчанке грозит административный штраф в размере 20 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 214, комментариев: 0
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