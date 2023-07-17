24 лесных пожара тушат в ХМАО

В Югре, по данным на утро 17 июля, тушат 24 лесных пожара на площади 7,8 тыс. га. Из них локализовано 12 пожаров на площади 7,6 тыс. га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Больше всего леса горит в Березовском лесничестве: там действует 3 пожара на площади 3,8 тыс. га. Следом идет Октябрьское лесничество, где пожарные борются с одним пожаром на площади 2,1 тыс. га. Еще 7 пожаров на площади 1,8, тыс. га зарегистрировано на территории Белоярского лесничества. К ликвидации возгораний привлечены 395 работника Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», ГУ МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы.

За минувшую неделю, с 10 по 17 июля, в ХМАО ликвидировали 47 лесных пожаров на площади 3 тыс. га и 6 ландшафтных возгораний на площади 1,5 тыс. га. Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25,6 тыс. га, 382 лесных пожара на площади 37,3 тыс. га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

В Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введен в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. Жителям региона запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.