16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8207   EUR  84,9073  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Купание в запрещенных местах подорожало

В Югре повысили штрафы за купание в неположенном месте

​Купание в запрещенных местах подорожало
Фото: siapress.ru

Размеры штрафов за купание в неположенном месте в Югре увеличились: решение приняла губернатор региона Наталья Комарова после совещания с региональным МЧС.

Этим летом войти в запрещенные воды будет стоить от пятисот до двух тысяч рублей — рост штрафов серьезный, учитывая, что раньше разброс «цены» составлял от ста до пятисот рублей.

Напомним что ранее региональные власти заявили о подготовке ста традиционных мест для купания по всей Югре. Сургут, впрочем, в их список не входит: в городе по-прежнему нет ни одного приспособленного водоема.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 11:10, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. МЧС отменили конкурс красоты в ХМАО из-за гневных комментариев 1122
  2. Три участка дороги в Сургуте отремонтируют в 2023 году 1008
  3. В ТРЦ «Аура» в Сургуте открыли Zara и Pull&Bear под брендами Maag и DUB 944
  4. В доме югорчанина после капремонта участились коммунальные аварии 822
  5. Бизнесу предложили отечественное решение для кроссоблачного переноса IT-сервисов 800
  6. ​В Югре расширили возможности потратить региональный маткапитал и отменили один ценз оседлости 758
  7. ​В начале июня Югра примет очередной международный IT-форум 729
  8. В Сургутском районе по-новому подойдут к обучению одаренных детей в ДШИ 719
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 6-9 мая? // АФИША 711
  10. ​«Оперся на москитную сетку»: 8-летний мальчик выпал из окна в Урае 690
  1. Более сорока волонтеров будут помогать сургутянам в голосовании за благоустройство 3170
  2. Участковым врачам в ХМАО начнут доплачивать по 14 тысяч рублей 3145
  3. Быстро, просто, кое-как 2867
  4. ​Сургут отметит День Победы камерно 2760
  5. ​Самый сильный сургутянин пойдет на новый рекорд 2594
  6. ​Константин Райкин привезет «Сатирикон» в Сургут на майские праздники 2427
  7. Топ-10 вопросов про путешествия на самолете // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2368
  8. Два врача перинатального центра Сургута признаны лучшими в России 2359
  9. ​Выход в кибер-пространство: Центр компьютерного спорта Сургутского района планирует масштабные события 2337
  10. Олег Кармунин: «Нельзя ругать музыку за то, что она опопсела. Опопсела – значит, нравится» 18+ 2142
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7516
  2. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 5619
  3. ​Будет трудно 5246
  4. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 5245
  5. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 4959
  6. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4765
  7. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 4578
  8. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 4437
  9. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 4415
  10. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 4268

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика