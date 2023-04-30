В Югре предложили провести массовую подготовку традиционных мест купания

В Югре к купальному сезону подготовят 100 традиционных мест для плавания. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа.

«В округе порядка 100 традиционных мест для купания, в связи с этим предлагается в муниципалитетах провести работу по оборудованию пляжей, организовать дежурство спасательных постов в традиционных местах отдыха населения, обследовать водоемы и выставить запрещающие знаки в опасных местах, организовать в выходные, праздничные и жаркие дни патрулирование с привлечением спасательных служб, органов исполнительной власти, СМИ», — нацелил Петр Кугуй.