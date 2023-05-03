Первые лесные пожары потушили в Югре

С 28 апреля в Югре потушили три лесных пожара на площади 19,2 га. Их причина – нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением, рассказали в Телеграм-канале «Депнедра Югры»

«Одно возгорание возникло 1 мая на землях Урайского лесничества на площади 6,2 га, и два – 2 мая в Кондинском лесничестве на площади 13 га. Лесные пожары потушили в первые сутки обнаружения», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день действующих лесных пожарок не зафиксировано. Авиалесоохрана Югры задействована в тушении ландшафтного пожара в Кондинском районе. Его площадь – 90 га.

Кроме того, сегодня в регионе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.

Напоминаем, ранее в Югре стартовал особый противопожарный режим.