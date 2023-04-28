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В Югре стартовал особый противопожарный режим

Югорчан предупредили о введении особого противопожарного режима

В Югре стартовал особый противопожарный режим
Фото: ru.freepik.com

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о введении особого противопожарного режима с 28 апреля. На всей территории округа установили запрет сжигание мусора и сухой травы. Также нельзя разводить костры, применять открытый огонь, использовать мангалы и проводить пожароопасные работы, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«В период действия особого противопожарного режима необходимо ограничить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу», − говорится в сообщении МЧС России по Югре.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 139, комментариев: 0
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