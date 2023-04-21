Наталья Комарова назначила новых директоров двух ключевых департаментов ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправила в отставку директоров двух ключевых департаментов региона. На их места назначены руководители крупных компаний, сообщается на сайте окружного правительства.

Так, в отставку отправлен глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. Его место занял Александр Лебедев, до этого занимавший пост генерального директора АО «ГК «Северавтодор». А на пост главы окружного департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вместо Григория Невоструева назначен Матвей Каров, который ранее работал гендиректором АО «Югорская региональная электросетевая компания».

«Александр Лебедев и Матвей Каров назначены из числа претендентов, состоящих в резерве управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для замещения должностей в исполнительных органах государственной власти. К исполнению обязанностей в составе окружного правительства оба руководителя приступают с 21 апреля 2023 года», - сообщается на сайте правительства ХМАО.

СМИ связывают кадровые перестановки с результатами внутренних проверок в ведомствах, которые стартовали после совещания, посвященного долгостроям.