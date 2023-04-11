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Югорчанин уехал на рыбалку и не вернулся − спасатели нашли его тело в машине

Пропавшего рыбака нашли мертвым в вахтовом поселке Югры

Югорчанин уехал на рыбалку и не вернулся − спасатели нашли его тело в машине
Фото: ru.freepik.com

Спасатели Югры нашли в лесу вахтового поселка Восточный Толум автомобиль и обнаружили в нем тело без признаков жизни. Это оказался 62-летний мужчина, который уехал на рыбалку и не вернулся.

«Группа спасателей выезжала в вахтовый поселок Восточный Толум по сообщению: требуется оказать содействие в поиске мужчины 1961 года рождения, который уехал на рыбалку 6 апреля и не вернулся. Прибыв к месту вызова, спасатели в лесу нашли автомобиль, в котором обнаружено тело без признаков жизни», − сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели передали тело рыбака сотрудникам полиции.

Напоминаем, ранее в Сургуте ввели полный запрет на выход и выезд техники на лед. Нарушителям пригрозили штрафом.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 112, комментариев: 0
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