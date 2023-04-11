Пропавшего рыбака нашли мертвым в вахтовом поселке Югры

Спасатели Югры нашли в лесу вахтового поселка Восточный Толум автомобиль и обнаружили в нем тело без признаков жизни. Это оказался 62-летний мужчина, который уехал на рыбалку и не вернулся.

«Группа спасателей выезжала в вахтовый поселок Восточный Толум по сообщению: требуется оказать содействие в поиске мужчины 1961 года рождения, который уехал на рыбалку 6 апреля и не вернулся. Прибыв к месту вызова, спасатели в лесу нашли автомобиль, в котором обнаружено тело без признаков жизни», − сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели передали тело рыбака сотрудникам полиции.

Напоминаем, ранее в Сургуте ввели полный запрет на выход и выезд техники на лед. Нарушителям пригрозили штрафом.