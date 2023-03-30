Сезон зимней рыбалки завершается в Сургуте

В Сургуте завершается сезон зимней рыбалки. С 1 апреля на территории города вводится полный запрет на выход и выезд техники на лед, нарушителей будут штрафовать, пишет со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута stribuna.ru.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, специалисты управления совместно с полицейскими проводят рейды и патрулирование водоемов в черте города.

«Основная цель рейдов — разъяснение гражданам правил поведения на водных объектах в весенний период, когда лед становится рыхлым и небезопасным для нахождения. Гражданам вручаются памятки по правилам безопасного поведения на воде «Осторожно, тонкий лед!», в буклете также имеются рекомендации, как себя вести в случае проваливания в воду, какие подручные средства можно использовать для спасения человека, попавшего в полынью», — рассказали в управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута.

Несчастные случаи на водоемах случаются в Сургуте каждую весну. Так, 7 марта на реке Обь в наледь провалился снегоход. Водитель смог выбраться. А прошлой весной под лед на Оби ушли сразу три снегохода - семерым горожанам удалось спастись, двое погибли.